Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Serhat Akın saldırısına ilişkin yeni açıklama /27 Eylül 2024 22:03

Fenerbahçe'den Serhat Akın saldırısına ilişkin yeni açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili, kulübü ve yönetimi hedef alan iddialara karşı hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili ithamlara karşı hukuki işlem başlattıklarını bildirdi.

Alpoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Serhat Akın’a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Akın, ayağından vurulduğu bilgisini paylaştı. Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Serhat Akın, ameliyata alındı.
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