Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den seyirci yasağına tepki gecikmedi /28 Şubat 2023 15:12

Fenerbahçe'den seyirci yasağına tepki gecikmedi

Fenerbahçe tribünlerinden hükümete yönelik istifa çağrıları ve protestoların gelmesinin ardından Yukatel Kayserispor maçına deplasman kulübü taraftarlarının alınmayacağı açıklandı. Karar nedeniyle açıklama yapan Fenerbahçe, 'kabul edilemez' olarak nitelediği karardan dönülmesini istedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor maçında taraftarlar tarafından yapılan 'Hükümet istifa' tezahüratı spor dünyasında gerginliğe neden oldu. Beşiktaş tribünlerinden de benzer tezahüratların yapılmasının ardından bazı kulüpler açıklama yaparak spora siyaset bulaştırılmamasını istedi.

Tartışma sürerken Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında hafta sonu oynanacak maça deplasman seyircisinin alınmaması kararını verdi. Kararın duyurulmasının ardından Fenerbahçe bir açıklama yaparak tepki gösterdi.  

"Bu karar kabul edilemezdir" ifadelerini yer aldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.

Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.

Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."
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