Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti /10 Şubat 2021 22:51

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden bir diğer ekip oldu.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe'yi derbide yenerek büyük moral bulan sarı-kırmızılılar, maç boyunca bekleneni veremezken; Alanyaspor, disiplinli oyununu galibiyetle süsledi ve yarı finale çıkan 2. ekip oldu.

Galatasaray, abonesi olduğu Türkiye Kupası'na bu kez çeyrek finalde veda etti. Kupayı şimdiye kadar 18 kez kazanan ve en yakın takipçisi Beşiktaş'ı ikiye katlayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenildi. 

Galatasaray, özellikle ilk yarıda savruk bir görüntü sergiledi. Buna karşın Alanyaspor ise defansta iyi organize olurken; kontrollü ataklarla gol bulmaya çalıştı. 24. dakikada Salih Uçan'ın şutu direkten döndü, 6 dakika sonra Babacar'ın golü geldi. Senegalli, Marcao'yu ceza sahası içinde çalımlayarak topu yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 

Golden sonra Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koyması beklenmesine karşın, Alanyaspor'un etkili oyunu devam etti. Turuncu Yeşilliler, 42. dakikada çok iyi çıkarken; organizasyonu aynı güzellikte bitiren Salip Uçan oldu. İsmi ara transferde Galatasaray ile de anılan oyuncu, ceza sahası sağ içinden yerden sert ve düzgün vurarak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Bu gol, ilk yarının skoru oldu ve Alanyaspor soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Galatasaray 2. yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Taylan, Ryan Babel ve Emre Taşdemir'in yerine Kerem, Ömer Bayram ve Etebo oyuna başladı. Ancak 47'de Alanyaspor, penaltı kazandı. İlk golde Babacar'a engel olamayan Marcao, Tayfur Bingöl'ü ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonra topun başına geçen Babacar, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

İlerleyen bölümde, Galatasaray oyunda üstünlüğü ele geçirirken; Mostafa Mohammed ve Onyekuru'nun vuruşları direkten döndü. 83. dakikada Galatasaray ile ilk maçına çıkan Gedson Fernandes'in şutunu Marafano çıkardı. Ancak Mostafa Mohamed tamamladı ve Galatasaray'ın tek sayısını kaydetti. Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunu 85'te kaleci Marafona kurtarırken; 90+4'te Gedson Fernandes'in golüyle Galatasaray ümitlendi; ancak Alanyaspor maçtan 3-2 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. 

Başakşehir'in ardından yarı finale yükselen 2. takım olan Akdeniz ekibi, Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle eşleşti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti Sonraki Haber >>

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:29