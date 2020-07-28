Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Sarı Lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Darri, sezonluk 600 bin euro kazanacak.Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.





Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve 600 bin euro garanti para alacak.Bu arada Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan ve kontratının bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanan Hollandalı oyuncu Eljero Elia için Fenerbahçe'nin devreye girdiği aktarıldı.





Voetbal International'a göre Elia için devreye giren Fenerbahçe'nin bir teklif hazırlığında... Fenerbahçe'nin yanı sıra oyuncu için ülkesinden ekipler de devrede.ADO Den Haag ve Twente'nin istediği Elia için Arjen Robben'in formasını giymeye hazırlandığı Groningen'in de devrede olduğu aktarılıyor ki yaptığı açıklamada Robben, "Elia gibi bir oyuncunun Groningen'e gelmesi güzel olurdu" dedi.





Elia'nın Başakşehir ile Avrupa Ligi maçlarına çıktıktan sonra takımdan resmen ayrılması bekleniyor.Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü, 2020/21 sezonunda kullanacağı antrenman ve kamp ürünlerini tanıttı. Fenerium'un resmi twitter hesabından paylaşılan tanıtım videosu yoğun ilgi gördü.





Ürünlerin yanı sıra dikkat çeken bir diğer detay ise tanıtımda Vedat Muriç'in de yer alması oldu. Videoda adı birçok transfer haberinde geçen Kosovalı golcüye yer verilmesi ''Gelecek sezon takımda mı kalıyor?'' sorusunu da beraberinde getirdi.





Videoda yer alan isimler, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Volkan Demirel, Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu oldu.