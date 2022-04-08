Fenerbahçe'den tepkiler sonrası geri adım: Protokol iptal edildi

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz ay Bahçeşehir Koleji’yle bir protokol imzaladığını ve Fenerbahçe Koleji’nin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren “Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Kampüsü” adıyla eğitime devam edeceğini duyurmuş, Fenerbahçe Koleji’nde okuyan öğrencilerin velileri ise tepki göstererek anlaşmanın iptal edilmesini istemişti.





Fenerbahçe Kulübü, veliler tarafından tepkiyle karşılanan anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı. Fenerbahçe Koleji'nde okuyan öğrencilerin velilerine gönderilen e-postada "Sonuç olarak, okullarımızın Fenerbahçe Spor Kulübü iştiraki olarak Fenerbahçe Koleji adı altında faaliyetini sürdürmesi kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.





Okul velilerine gönderilen e-postadan öne çıkanlar şöyle:





"Tüm süreçlerin her iki kurum tarafında da titizlikle istişare edildiği işbirliğinin hayata geçmesi aşamasında değerli velilerimizin çoğunluğunun katılımı ile kolejimizde bir toplantı yapılmış sonrasında da kulübümüzde velilerimizi temsilen gelen bir heyet ile Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti.





Bu toplantıların akabinde Bahçeşehir Okulları ile yeniden görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan taleplerin, yapılması planlanan işbirliği ile mevcut koşullar altında gerçekleşemeyeceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Sonuç olarak, okullarımızın Fenerbahçe Spor Kulübü iştiraki olarak Fenerbahçe Koleji adı altında faaliyetini sürdürmesi kararı alınmıştır. Kulübümüz gelecek dönemlerde Fenerbahçe Koleji'nin gelişimi, standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir yapı kazanması için kurumsal işbirlikleri dahil olmak üzere gerekli çalışmaları yürütmeye devam edecektir"