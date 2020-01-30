Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den TFF'ye tepki /30 Ocak 2020 23:30

Fenerbahçe'den TFF'ye tepki

Fenerbahçe Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'nun yaptıkları değişiklik talebini reddetmesinin ardından resmi siteden açıklama yaptı.Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ara transfer dönemini 31 Ocak 18:00’da sona erdirme kararına yaptıkları itirazın Tahkim tarafından reddedilmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

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Sarı-lacivertliler, talimat değişikliğinin dünyanın gerçekleri ile örtüşmediğini bildirdi.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve transferlerin Kulüp Lisans Kurulu’na transferin son günü saat 18:00 kadar onay için sunulmasını öngören talimat hükmüne karşı tahkim yoluna başvurmuştur.Tüm futbol camiasının da malumu olduğu ve hatta her sezon televizyon yayınlarına da yansıdığı üzere, transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. 

Bazen dünyanın başka bir ucundaki bir kulübün transferde yaptığı bir hamle, ülkemize kadar uzanan transferler zincirine yol açabilmektedir. Kaldı ki ülkeler arası saat farkı ile özellikle Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye’de transferin hemen hemen saat 16:00 itibariyle sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır. 
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