Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den transfer hamlesi: İşte o isim... /07 Haziran 2020 22:10

Fenerbahçe'den transfer hamlesi: İşte o isim...

Sezonun kaldığı yerden devam edeceği açıklanan Spor Toto Süper Lig'de transfer hareketliliği de devam ediyor. Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de de Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşmesi biten Muhammed Nahiri'nin transfer listesine alındığı iddia edildi.

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Hasan Ali Kaldırım ile henüz sözleşme yenilemeyen ve sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşmesi biten Muhammed Nahiri'yi transfer listesine aldı.

Sarı lacivertli takım, Wydad Casablanca ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Muhammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor. 

Oyuncuyu Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'in de kadrosuna katmak girişimlere başladığı ve transferde Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi. 

13 maç, 6 gol

2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti. Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin Euro. 
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