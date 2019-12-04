Fenerbahçe'den Türkiye Kupası'nda gollü tarife

Kupa’da İstanbulspor’u konuk eden Fenerbahçe, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta rakibini 4-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Ersun Yanal yedek oyunculara imkan verdi.





Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında İstanbulspor’u ağırlayan Fenerbahçe karşılaşmayı 4-0 kazandı. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Sarı-Lacivertli takım ilk 15 dakikada 2-0 öne geçti. Mücadeleyi ise 4-0 kazanmayı başardı. Tur için avantaj elde eden Fenerbahçe rövanşı 18 Aralık’ta oynayacak.





FERDİ KADIOĞLU BİR GOL BİR ASİST





Teknik direktör Ersun Yanal ligde çok fazla imkan bulamayan oyuncuları kupa da değerlendirdi. İlk 11’le sahaya çıkan oyuncuların isteği dikkat çekti. Sarı-Lacivertlilerin cezası nedeniyle seyircisiz oynan maçta Kanarya, 15. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun asisti ve Deniz Türüç’ün golü ile 1-0 öne geçti. Hemen ardından daha bir dakika dolmadan asisti yapan Ferdi Kadıoğlu skoru 2-0’a taşıyan golü atarak takımını rahatlattı. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.





FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜNDÜ





İlk yarıyı 2-0 önde kapat Fenerbahçe, tempoyu düşürse de oyundaki üstünlüğünü kaybetmedi. İstanbulspor’a pozisyon fırsatı tanımayan Sarı-Lacivertli takım 70’de Vedat Muriqi’nin golüyle skoru 3-0’a taşıdı. Genç sol bek Muhammed Gümüşkaya’nın 88. dakikadaki pasını iyi değerlendiren Miha Zajc, kale sahası içinden yaptığı vuruşla durumu 4-0’a getirdi. Bu gol maçın skorunu da ilan etmiş oldu.





RÖVANŞ 18 ARALIK’TA OYNANACAK





Fenerbahçe 4-0’lık İstanbulspor maçının rövanşını 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynayacak. Sarı-Lacivertli takım 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş’la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’den 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu. Fenerbahçe bu turu geçerse evinde oynayacağı maçları taraftarı önünde oynayacak.