Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den üzen sakatlık açıklaması /30 Kasım 2020 19:53

Fenerbahçe'den üzen sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Lemos, Kemal Ademi ile Diego Perotti’nin durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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 Fenerbahçe'ye Diego Perotti ve Kemal Ademi'den kötü haber geldi. Diego Perotti'nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi.

Kemal Ademi'de de ikinci derece yırtık tespit edildiği duyuruldu. Bu iki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Resmi açıklama şöyle;

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." 
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