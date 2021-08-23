Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması /23 Ağustos 2021 23:29

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

Tartışmalara neden olan penaltı pozisyonunun yayıncı kuruluş beIN Sports'un özetlerinde yer alış şekli konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü cephesinden bir açıklama geldiği belirtildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Antalyaspor maçında yaşanan ve tartışmalara neden olan penaltı pozisyonunun yayıncı kuruluş beIN Sports'un özetlerinde yer alış şekline ilişkin olarak bir açıklama yayımladı. 

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig’in 2.haftasında, dün akşam Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyona dair konuyu hem Süper Lig'in yayıncısı konumunda bulunan beIN SPORTS’un hem de kamuoyunun dikkatine getirmek istiyoruz.

Maçın 91. dakikasında yaşanan, “penaltı mı, değil mi?” yorumları ile spor kamuoyunun gündemine giren, pozisyonu tarafsız şekilde izleyen ağırlıklı tüm yorumcular tarafından “penaltı değil” olarak tanımlanan ilgili pozisyona dair Kulübümüzün odağında olan asıl konu, maç sırasında ve sonrasındaki özetlerde yer bulmayan ilgili pozisyonun başlangıç noktasıdır.

91. dakikada meydana gelen pozisyonda, oyuncumuz Mesut Özil ile Antalyaspor futbolcusu Ufuk Akyol’un birlikte çıktıkları kafa topunda, rakip oyuncunun takım arkadaşı Wright’a pası aktardığı esnada oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu net şekilde gözlenmektedir.

Yayıncı kuruluş tarafından maç sırasında net şekilde ekrana getirilmeyen, farklı kamera açılarından hiçbir tekrarı yayınlanmayan, maç özetlerinde de ne yazık ki yer bulmayan bu an, spor kamuoyunun kendi keşfiyle gündeme gelmiş; maç sonu gündeminin parçası olan penaltı / penaltı değil tartışmalarının aslında tamamen geçersiz olduğu da bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Bu noktada, sezonun henüz en başında, bu konuda duyduğumuz endişe ve rahatsızlığı vurguluyor; ofsayt / ofsayt değil, penaltı / penaltı değil vb. gündemlere sebep olan pozisyonların; açık, net şekilde kamuoyuna servis edilmesi gerektiğinin yayıncı kuruluşun asıl sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz.

Ricamız yayıncı kuruluşun soru işaretlerine yer vermeden, bu ve benzeri kritik anların dikkatten kaçmasına sebep olmadan görevini yerine getirmesidir."
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