Fenerbahçeli Altay'a tribünden davul tokmağı attılar!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında şoke eden bir olay yaşandı.



Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında sakatlık yaşadı.Başarılı file bekçisi, kale vuruşunu yapmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.