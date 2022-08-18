Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli Altay'a tribünden davul tokmağı attılar! /18 Ağustos 2022 23:41

Fenerbahçeli Altay'a tribünden davul tokmağı attılar!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında tribünden atılan yabancı cisim nedeniyle sakatlık yaşadı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında şoke eden bir olay yaşandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında sakatlık yaşadı.

Başarılı file bekçisi, kale vuruşunu yapmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.

Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.

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