Fenerbahçe'li Arda Güler tarihe geçti:

“İKİ AY ÖNCE ANNEM AMELİYAT OLDU”

“YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIM”

“BACAĞINDAN BÜYÜK ADIMLAR ATMASINI İSTEMİYORUZ”

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda son maçta deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-0 yenerek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, tarihe geçti.Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, ilk yarıda 1 gol atıp 1 de asist yaparak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Arda Güler, (17 yıl 251 gün) Jude Bellingham'ı (19 yıl 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.Cracovia Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 17 yaşındaki oyuncu, “Çok şükür grubu lider bitirdik, tüm takım olarak çok mutluyuz. Tüm hafta boyunca bu maça hazırlanmıştık. Allah’a şükür kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.Gol sevinci sırasında üzerinde “Annecim seni çok seviyorum” yazılı tişörtünü kameralara gösteren Arda, buna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:“İki ay önce annem ameliyat oldu. Sanırım ilk olarak Rennes deplasmanında giymiştim. O zamandan bugüne gol atmak nasip olmadı, bugüne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zor geliyordu, bir motivasyon bulmam gerekti. Ben de bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim. Bugüne kısmetmiş çok mutluyum.”Teknik direktörleri Jorge Jesus’un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Arda Güler, “Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim” değerlendirmesinde bulundu.Yedek kalmayı problem etmediğini ve her zaman çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu aktaran genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:“Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Oynarım, oynamam idman sonları, idmanlardan önce çalışmaya devam etmeliyim çünkü bireysel gelişimim de devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman ben de çok mutlu oluyorum. Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim Fenerbahçe’de böyle bir istatistik yapmış olmaktan (Avrupa’da 1’er gol ve asist yapan en genç oyuncu) dolayı çok mutluyum. Tüm Fenerbahçe taraftarına çok teşekkürler.”Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise maçın ilk golünü kaydeden genç yetenek Arda Güler’in performansına ile ilgili, “Arda genç bir oyuncu, henüz 17 yaşında. Onun bacağının boyundan büyük adımlar atmasını istemiyoruz. İnanılmaz yeteneği var. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda da gelişmesi gerekiyor. Şüphe yok ki çok yetenekli bir oyuncu. Zamanla çok daha iyi bir futbolcu olacak. Çok iyi olmak için her şeye sahip” ifadelerini kullandı.