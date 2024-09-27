Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı! /27 Eylül 2024 08:31

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ SALDIRDI
İbrahim Seten'in haberine göre; motosiklete binmiş 2 maskeli kişi Serhat Akın’a 3 el ateş edip bacağından vurdu.

TEHDİT EDİLMİŞTİ
Serhat Akın daha önce katıldığı yayında, "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler ilk  önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular beni indirecekler. Bende 'istediğinizi tutun' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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