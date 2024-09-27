Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.







Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.





MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ SALDIRDI

İbrahim Seten'in haberine göre; motosiklete binmiş 2 maskeli kişi Serhat Akın’a 3 el ateş edip bacağından vurdu.





TEHDİT EDİLMİŞTİ

Serhat Akın daha önce katıldığı yayında, "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular beni indirecekler. Bende 'istediğinizi tutun' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı.