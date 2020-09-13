Fenerbahçeli futbolcu kulüpten ayrıldı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Zajc, bugün Genoa’nın Parma ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi.
Sloven orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de geçirdiği 1.5 sezonda 27 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.