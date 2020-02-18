Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli futbolcuların taşıdığı o pankarta ceza... /18 Şubat 2020 23:44

Fenerbahçeli futbolcuların taşıdığı o pankarta ceza...

Fenerbahçeli futbolcuların Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sırasında ellerinde taşıyarak saha çıktıları pankarta için ceza kararı çıktığı ifade edildi.

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PFDK, Türkiye Kupası’nda oynanan Kırklarelispor maçında Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıktığı pankarta 24 bin lire para cezası verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’de açıklamalarından dolayı 75 bin lira ceza aldı.

PFDK, Fenerbahçe -Kırklarelispor maçında Fenerbahçe’nin sahaya çıktığı “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 24 bin lira para cezası verdi. Süper Lig’de oynanan ve 1-1 berabere biten Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor karşılaşmasında da bu isyanını sürdürmüştü. Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kırklarelispor’u konuk eden sarı lacivertliler, maç öncesinde sahaya bir pankartla çıktı.
 
Futbolcuların taşıdığı pankartta “Türk futbolu için uyanma zamanı” yazısı bulunuyordu. Sarı lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da “#TürkFutboluİçinUyanmaZamanı” etiketini kullandı. PFDK, TFF’den izinsiz olarak açılan o pankart için sarı lacivertlilere 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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İŞTE PFDK’NIN AÇITLAMASI

* FENERBAHÇE A.Ş.’nin, TFF’den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Disiplin Kurulu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin TL para cezası verdi.

* BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
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