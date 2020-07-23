Fenerbahçeli Vedat Muriqi’nin cezası açıklandı

PFDK, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi’nin 2 maç men cezası aldığını açıkladı.







TFF’den yapılan duyuruda, “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ’in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir” denildi.





Öte yandan sarı lacivertli ekipte Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan maske takma zorunluluğuna uymadıkları gerekçesiyle 900 TL para cezasına çarptırıldı.





Ayrıca Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay da maske nedeniyle 4500 TL ceza alırken, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası aldı.