Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli yıldız ismin tercihi belli oldu /03 Ocak 2022 22:47

Fenerbahçeli yıldız ismin tercihi belli oldu

Kanada milli takımını seçme imkanı da bulunan Fenerbah.eli Ferdi Kadıoğlu^nun tercihini Türkiye'den yana kullandığı belirtildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda doğumlu Ferdi'nin Kanada'yı da seçme hakkı vardı. 22 yaşındaki futbolcu Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısından yetişti. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiriyor.
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