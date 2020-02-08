Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin borcu 2.2 milyar TL'ye dayandı /08 Şubat 2020 15:22

Fenerbahçe'nin borcu 2.2 milyar TL'ye dayandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe Kulübünün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısında Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Hürriyet'in bildirdiğine göre denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.
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