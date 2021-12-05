Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin efsane ismi hayata veda etti /05 Aralık 2021 16:41

Fenerbahçe'nin efsane ismi hayata veda etti

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu yaşama veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
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