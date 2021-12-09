Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt 11'i belli oldu

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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma imkanı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Grubu 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyete uzanarak ülke puanına katkı yapmak istiyor.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak.Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, BerishaTrapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, BorreGrupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.