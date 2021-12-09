Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt 11'i belli oldu /09 Aralık 2021 19:56

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki son maçı olan Eintracht Frankfurt ile yapacağı mücadeledeki 11'lerin belli olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Grubu 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyete uzanarak ülke puanına katkı yapmak istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma imkanı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

Kaynak: Cumhuriyet
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