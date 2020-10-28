Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin eski yıldız koronaya yakalandı /28 Ekim 2020 18:57

Fenerbahçe'nin eski yıldız koronaya yakalandı

Fenerbahçe'de istenilen performans gösteremedikten sonra Belçika'nın Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Frey'in korona virüs testi pozitif çıktı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Frey, korona virüse yakalandı. Frey, Waasland Beveren takımına kiralanmıştı. Belçika kulübü, 17 oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyururken, bunlardan birinin de Frey olduğu belirtildi. 

İsviçre basınına konuşan Frey, asemptomatik olduğunu ve iyi hissettiğini belirtti. 

İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

Kiralık transferi için de konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Waasland-Beveren'in benim için doğru ligde, doğru kulüp olduğuna karar verdim. Antwerp çok güzel bir şehir, kız arkadaşım da burayı çok sevdi" ifadelerini kullandı. 
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