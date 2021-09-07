Fenerbahçe'nin forma kol sponsoru Nesine.com oldu

Burak Çağlan Kızılhan, yaptığı açıklamada, Nesine.com ile 10 yıldır süren iş birliğini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Türk sporunun en önemli markası ve Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe'miz, Türk sporuna çok ciddi katkı sağlayan Nesine.com ile 10 yıldır devam eden yol arkadaşlığına sahip. Aidiyeti olan ve kazan-kazan ilişkisini benimseyen Nesine.com ile iş birliğimizin tüm spor camiasına örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.







Nesine.com'un geçen sezon da futbol A takımının konç sponsoru olduğunu hatırlatan Kızılhan, "2021-2022 sezonunda Nesine.com ile sadece kol sponsorluğunu değil eşya piyangosu kampanyasını da devam ettireceğiz. Geçen yıl taraftarlarımızın eşya piyangosuna büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve bu sayede kulübümüz büyük gelir elde etmişti. İnşallah bu sene de kulübümüz ciddi bir gelir elde edecek. Bu iş birliğinin gelecek yıllarda da devam edeceğini umuyor, tüm Nesine.com ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sene umuyorum ki Nesine.com'un adı şampiyon takımın formasında yer alacak. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.





Fenerbahçe'ye uzun yıllardan bu yana sponsor olmanın önemine değinen Halit Gülbakanoğlu ise "Faaliyetimiz gereği spordan gelir elde ediyoruz. Bunu tekrar spora vermekten çok mutlu oluyoruz. Bu 10 yılın üstüne yeni yılları koyarak Fenerbahçe ile süren iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Eşya piyangosunda çok başarılı olduk. Bu yıl da eşya piyangosuna devam etmek istiyoruz. Nesine.com, 6 milyonun üzerinde üyesi olan ve ayda 80 milyonun üstünde ziyaret edilen, Türkiye en büyük sadece bahis değil spor platformu. Bunun sorumluluğunu da hissediyoruz. Diğer branşlara ve kulüplere de sponsorluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki hayırlı bir sözleşme olur." değerlendirmesinde bulundu.



