Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Sivas'ta son buldu

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Kırmızı-beyazlı takımın golü 18. dakikada Yatabare’den gelirken, sarı-lacivertliler beraberlik golünü 45+1’de Valencia’nın penaltı golüyle buldu.







Bu sonucun ardından Sivasspor 24 puanla 12. sırada yer alırken, Fenerbahçe de 39 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. Sarı-lacivertliler ligin 21. haftasında Kayserispor ile sahasında; Sivasspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.





YATABARE’DEN İNCE TOPUK





Dakikalar 18’i gösterdiğinde sol kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Gradel ceza alanı dışından vurdu, Yatabare altıpas üzerinde topuğuyla topu köşeye gönderdi: 1-0.





45’TE PENALTI DÜDÜĞÜ





Mert Hakan’ın şutunda Aaron Appindangoye’nin eline çarpınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. 45+1’de topun başına geçen Valencia, kaleci Samassa’yı ters köşeye gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.





Takımlar ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine rağmen oyunu değiştiremedi. Yağışın olmadığı ancak soğuk havanın etkisini gösterdiği maça 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.





SİVASSPOR 1-1 FENERBAHÇE





76' Lemos uzak mesafeden Sivasspor kalesine şut çekti, top kaleci Samassa’nın kucağında kaldı.

53' Pelkas’ın pasında Valencia ceza sahasın etkili girdi ancak savunmada Caner araya girip tehlikeli pozisyonu engelledi. Top kornere çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

GOL! 45+1' Fenerbahçe, Valencia’nın penaltı attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

45' Fenerbahçe’de Mert Hakan’ın şutunda top Aaron’un eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi.

39' Fenerbahçe’nin ilk şutu Samatta’dan geldi. Kaleci Samassa’nın açıyı kapatmasının ardından top kornere çıktı.

GOL! 18' Sivasspor 1-0 öne geçti. Gradel’in ceza sahasına çevirdiği topa topukla vuran Yatabere, köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi.

8' Fenerbahçe’de Tisserand girdiği ikili mücadele sonrasında sedye ile saha kenarına getirildi. Yerine Lemos girdi.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin vuruşuyla başladı.