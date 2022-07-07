Samanyolu Haber /Medya / Fenerbahçe'nin Instagram hesabı yeniden açıldı /07 Temmuz 2022 22:12

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı yeniden açıldı

Fenerbahçe'nin resmi instagram hesabında yaşanan erişim sorununu ilerleyen zaman dilimi içinde giderildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'nin resmi instagram hesabında gün içinde yaşanan ve kullanıcıların içereklere ulaşmasını engelleyen sorunun ilerleyen zaman dilimi içinde çözüldüğü belirtildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı askıya alındı. Kullanıcılar arama kısmına 'Fenerbahçe' yazdıklarında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyordu.

Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.

Instagram hesabı yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından ardından yeniden açıldı.
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