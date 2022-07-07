Fenerbahçe'nin Instagram hesabı yeniden açıldı

Fenerbahçe'nin resmi instagram hesabında gün içinde yaşanan ve kullanıcıların içereklere ulaşmasını engelleyen sorunun ilerleyen zaman dilimi içinde çözüldüğü belirtildi.Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı askıya alındı. Kullanıcılar arama kısmına 'Fenerbahçe' yazdıklarında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyordu.Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.Instagram hesabı yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından ardından yeniden açıldı.