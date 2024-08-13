Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Şampiyanlar Ligi hayali erken bitti! /13 Ağustos 2024 22:56

Fenerbahçe'nin Şampiyanlar Ligi hayali erken bitti!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oldu.

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Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini 1-0 kazanan Fenerbahçe'nin golünü 90+1'de Diakite kendi ağlarına gönderdi.

Uzatma dakikalarının 109. dakikasında Lille'den Aissa Mandi kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Lille'e beraberliği getiren golü 118. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi play off turuna kalan taraf Lille olurken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmış oldu.

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