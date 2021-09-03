Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundaki isimler /03 Eylül 2021 21:55

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundaki isimler

Fenerbahçe'nin bu yıl Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile D Grubu'nda mücadele edeceği Avrupa Ligi kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA'ya gönderdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

A listesi:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Max Meyer, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

B listesi:

Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu Kulbilge, Melih Bostan, Fatih Şanlıtürk.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile D Grubu'nda mücadele edecek.
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