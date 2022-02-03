Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde, 17 Şubat'ta deplasmanda Çek rakibi Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kulübü, takım kadrosunu açıkladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer alıyor:



Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.