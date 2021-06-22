Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör, bu pazartesi günü açıklanıyor.Sezonu önce Erol Bulut, ardından da Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe'nin yabancı bir teknik direktörle el sıkıştığı öğrenildi.







Kulüp Başkanı Ali Koç'a yakın kaynaklar, Beşiktaş'la sözleşmesi biten Sergen Yalçın adının gündeme gelmediğini belirttiler.





Adı geçen diğer Türk teknik adamlarla da temas kurulmadığı resmi kaynaklarca doğrulandı.El sıkışılan ismi sır gibi saklayan Ali Koç ve yönetimin, taraftara sürpriz yapmayı planlıyor.



