Fenerbahçe'nin yıldız ismine Roma kancası

Avrupa devlerini peşinden koşturan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Tottenham, Lazio ve Napoli'nin ardından Roma da transfer listesine aldı.





Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer olması ihtimali nedeniyle Muriqi'i listesine alan İtalyan devinin bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.







Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun Muriqi için 8 milyon Euro teklif ettiği, ancak sarı-lacivertlilerinin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyeceği iddia edilmişti.







