Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin yıldız ismine Roma kancası /10 Temmuz 2020 23:24

Fenerbahçe'nin yıldız ismine Roma kancası

Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriqi'i transfer etmek isteyen takımlar arasına İtalyan futbol devi Roma'nın da eklendiği ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Avrupa devlerini peşinden koşturan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Tottenham, Lazio ve Napoli'nin ardından Roma da transfer listesine aldı.

Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer olması ihtimali nedeniyle Muriqi'i listesine alan İtalyan devinin bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun Muriqi için 8 milyon Euro teklif ettiği, ancak sarı-lacivertlilerinin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyeceği iddia edilmişti.


Vedat Muriqi
Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 34 maça çıktı ve 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'nin yıldız ismine Roma kancası Sonraki Haber >>

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

Sırbistan karıştı

Sırbistan karıştı

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:22:31