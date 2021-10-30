Fenerbahçe'nin yine yüzü gülmüyor; Konya'da da kaybetti

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 3. maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.





MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla İttifak Holding Konyaspor oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 2'de Soner Dikmen ile 11'de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 84'te İrfan Can Kahveci kaydetti.





Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından sonra Konya'dan da mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.