Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Youtube hesabı çalındı /09 Ağustos 2022 21:30

Fenerbahçe'nin Youtube hesabı çalındı

Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabının kısa süreliğine ele geçirildiği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin 2.3 milyon aboneli Youtube hesabının kısa süreliğine ele geçirildiği ve videoların da geçici olarak silindiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Youtube hesabı kısa süreliğine çalındı.

Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli Youtube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.

Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yetkililer duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladı.
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