Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gaziantep darbesi /13 Aralık 2021 23:01

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gaziantep darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe rakibine 3-2 yenildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-2'lik skorla kazandı.

Gaziantep, 8. dakikada Joao Figueiredo'nun 43.5 metreden attığı golle öne geçti. Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topu kontrol eden Joao, Berke Özer'in önde olduğunu görünce gelişine vurup fileleri havalandırdı ve sezonun en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti.

30. dakikada Mesut Özil, organize gelen atakta kendine has vuruşuyla fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Gaziantep, 54. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 67. dakikada Miha Zajc'ın ceza sahası dışından attığı golle cevap verdi.

Joao, 73. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Gaziantep'e galibiyeti getiren golü attı.

Son 7 deplasman maçında 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 27 puanda kaldı. İç sahadaki namağlup serisini sürdüren ve 8. maçında 6. galibiyetini alan Gaziantep, puanını 21'e yükseltti.
Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

Kaynak: Cumhuriyet

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