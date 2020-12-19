Fenerbahçe'ye bir darbe de Gaziantep'ten

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantepspor'un konuğu oldu.







13 hafta sonunda 23 puanla averajla Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler, geçen haftaki Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyordu. Ancak Kanarya, Gaziantep deplasmanından eli boş döndü ve zirve yolunda ağır bir yara daha aldı. Fenerbahçe'nin deplasmandaki namağlup serisi de sona erdi.





Mücadelede Gaziantepspor'un galibiyeti getiren goller Vetrih, Maxim ve Kenan Özer'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Pelkas kaydetti. Yunan futbolcunun bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Fenerbahçe 23 puanda kalırken, ev sahibi Gaziantepspor puanını 21'e yükseltti.





Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantepspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.