Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor şoku /24 Ekim 2021 21:20

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor şoku

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 yenik ayrılan taraf oldu

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Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Bülent Korkmaz'ın takımı Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazandı. Karşılaşmada 75. dakika boyunca şut çekemeyen Aytemiz Alanyaspor ilk şutta golü buldu. Emre Akbaba, 75. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran isim oldu. 80'de Serdar Dursun skoru eşitledi. 93'te Efkan Bucak maçın skorunu tayin etti: 1-2

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kalırken, ligde üst üste 2 maç kaybetti. Aytemiz Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maç yaparak 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.

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