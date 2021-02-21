Fenerbahçe'ye Kadıköy'de bir darbe daha

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta Göztepe’ye 1-0 yenildi. Maçın başında Halil ile öne geçen konuk ekip, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve kritik bir üç puan aldı. Fenerbahçe ise Trabzonspor karşılaşması öncesi şampiyonluk yarışında yara aldı.







Kadıköy’de bu sezon beklenen performansının altından kalan Fenerbahçe, bir yenilgi de Göztepe karşısında yaşadı. İki hafta önce ezeli rakibi Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe, Göztepe karşısında Kadıköy’de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde Kadıköy’de oynadığı 12. maçında toplam 5. mağlubiyetini almış oldu.





HÜCUM HATTI ETKİSİZ KALDI





Trabzonspor maçı öncesi kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, 9. dakikada geriye düştüğü maçta skoru değiştirmeyi başaramadı. Göztepe’nin katı savunmasını aşmakta zorlanan sarı-lacivertliler, topa sahip olup oyunu kontrol etse de, net fırsat yaratmakta sıkıntı çekti. Hücum hattındaki futbolcuların etkisiz oyunu, Fenerbahçe’nin puan kaybında önemli rol oynadı.





Erol Bulut’un ikinci yarıda yaptığı hamleler de gol getirmedi. Daha çok duran toplardan tehlike yaratan Fenerbahçe, tempoyu bir türlü yükseltemedi. Rakip savunmanın toparlanmasını sağlayacak kadar ağır top çeviren Fenerbahçe’nin, kanatlardan yaptığı ortalarda da Göztepe savunmanın ortasında oynayan Alparslan ve Atınç geçit vermedi.





ÜNAL KARAMAN İLE ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET





Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında alan Göztepe, oyun disiplininden hiç kopmadığı maçta zorlu Fenerbahçe deplasmanından da üç puanla dönmeyi başardı. Özellikle savunma performansı ön plana çıkan konuk ekip, rakibine çok fazla net fırsat vermeden maçı tamamladı. Göztepe, hızlı geliştirdiği birkaç atakta da etkili olmayı başarsa da, karşılaşma tek golle sona erdi.





Bu sonuçla 51 puanda kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın üç puan gerisine düştü. Göztepe ise puanını 32’ye yükseltti.





KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI





Fenerbahçe 0-1 Göztepe





8' Jahovic’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Ndiaye’nin, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay son anda gole izin vermedi.





GOL! 9' Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında, Diabate'nin savunmadan uzun pasıyla atağa kalkan Göztepe'de Halil, kalesini terk eden Altay'a şık bir çalım atarak topu boş kaleye gönderdi. 0-1





23' Thiam'ın indirdiği topta pası alan Valencia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut yandan auta çıktı.





28' Valencia'nın pasını alan Ozan Tufan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci İrfan Can, kornere tokatladı.





39' Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Sosa ortasını arka direğe kesti. Thiam'ın kafa ile altı pas üzerine indirdiği topu ıskalayan Szalai'nin, ikinci vuruşu yapmasına Göztepe savunması son anda engel oldu ve yaşanan karambolde tehlikeyi savuşturdu.





42' sol kanattan Valencia'nın yerden gönderdiği topa Sosa vurdu, kaleci İrfan gole izin vermedi. Yaşanan karambolde kaleci İrfan, Thiam'dan önce davranarak ikinci hamlesinde topun sahibi oldu.





45' Göztepe'de sol kanattan açılan ortaya Szalai dokundu. Topu önünde bulan Halil, pasını Murat'a çıkardı. Murat'ın çaprazdan çektiği sert şut az farkla auta çıktı.





47' Önünü boşalttıktan sonra Valencia’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut auta gitti.





76' Caner, Pelkas ve Szalai’den sıyrılan Halil’in, ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.





83' Szalai’nin ortasında Samatta’nın kafa vuruşunu İrfan Can rahat bir şekilde kontrol etti.