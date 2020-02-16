Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye kötü haber /16 Şubat 2020 12:41

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü’ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

Mücadelenin 2’nci yarısında Tolga Ciğerci’nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu karşılaşmanın 66’ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı.” 
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