Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku /16 Aralık 2020 18:43

Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki davada karar çıktı. Kicker, gelişmeyi böyle duyurdu...

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Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki FIFA davasında karar çıktı. Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını ve sarı-lacivertlilerin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacağını yazdı.

Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu belirtilen haberde sarı lacivertli takımın bu hakkı kullanacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'den ani bir kararla ayrılan Max Kruse, sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetmiş ve sonrasında Union Berlin'e imza atmıştı.
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