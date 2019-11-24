Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın çelmesi: İşte son puan durumu

Fenerbahçe golcülerinden yoksun çıktığı Malatyaspor deplasmanında iki puan bıraktı. Zirve mücadelesinde yara aldı. Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından faydalanamayan Sarı-Lacivertli takım 0-0’a razı oldu.





Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Malatyaspor deplasmanında iki puan bıraktı. Sarı-Lacivertli takım İlk yarının son dakikalarında Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanının ardından Malatya deplasmanında da takılmış oldu. Muriqi ve Kruse’nin olmayışı gol sıkıntısını bariz bir şekilde ortaya gözler önüne serdi. Fenerbahçe puanını 21’e, Malatyaspor’da 19’a yükseltti.





FENERBAHÇE’DE GOLCÜ SIKINTISI





Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Malatyaspor karşısına hücum hattındaki önemli silahlarından yoksun sahaya çıktı. Kruse ve Muriqi’nin olmaması Ersun Yanal için büyük bir sıkıntıydı. Forvet hattında bir de Mevlüt Erdinç’in sakatlığı ortaya çıkınca ileri hat Tolga Ciğerci ile Alper Potuk’a kaldı. Golcü eksikliği hücuma da yansıdı. Malatya’nın en büyük eksiği cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın kenarda olmamasıydı. Ev sahibi Malatyaspor sahadan üç puanla ayrılması halinde Fenerbahçe’nin üstüne çıkacak olması da Sarı-Siyahlı takım için önemliydi.





İKİ TAKIMDA MAÇA İSTEKLİ BAŞLADI





Fenerbahçe de Malatyaspor’da maça istekli başladı. İki takımda orta alanda kora kor bir mücadele ortaya koydu. Maçın ilk etkili atağı 11. dakikada Guilherme’den geldi. Zanka’dan sıyrılıp yaptığı vuruş direğin yanından çıktı. İki takımında topu kaptığında hızlı bir şekilde rakip kaleye gitme çabası tempoyu yüksek tuttu. Gökhan Töre, Jahovic ve Guilherme Malatya öne çıkmayı başardı. Fenebahçe ise Moses, Tolga ve Alper ile bunu denedi. Fenerbahçe adına 30. dakikada Alper’in pası ile Moses kaleyi karşısına aldı. Anca vuruşu hemen direğin dibinden auta çıktı.





İLK YARININ SON 10 DAKİKASI OYUN GERİLDİ





İlk yarının son 10 dakikalık bölümünde tempo yükseldi. Oyuncular arasındaki elektriklenme sahada gergin bir hava oluşturdu. 40’ta Malatyaspor golü buldu. Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta Chebake’nin vuruşu esnasında topu kontrol etmek isteyen Altay meşin yuvarlağı elinden kaçırdı, Yeni Malatyasporlu futbolcular topu ağlara gönderse de hakem Altay’ın pozisyonunda faul tespit etti ve gol geçerlilik kazanmadı. Ev sahibi takımın da bu pozisyonda itirazları yükseldi. Ancak Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.







‘VAR’LA PENALTI GELDİ, EMRE KAÇIRDI





İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken Emre’nin yaptığı ortada kale sahası içinde karambol oluştu. Moses’ın kafa ile dokunduğu topta kaleci Farnolle dengesiz bir şekilde topa çıktı. Hakem Mete Kalkavan önce devam ettirdi. Ardından VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre Belözoğlu ise topu Farnolle teslim etti. 8 dakika uzayan ilk yarı 0-0 sona erdi.





TEMPO KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ





İlk yarıdaki mücadele ikinci yarıda da aynı şeklide kaldığı yerden devam etti. Malatyaspor Guilherme ve Robin Yalçın ile etkili geldi ancak kaleci Altay gole izin vermedi. Fenerbahçe ise 58’de Malatyaspor’u dengesiz yakaladı. Sağdan Dirar topu kale sahasına yolladı, Alper ve Fornolle’ü geçen topa Tolga Ciğerci vurdu. Chebake topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Hasan Ali vurdu bu sefer de Farnolle topu kornere attı.





Maçın son bölümünde iki tarafta direk gole gitmeyi istese de kaleciler Farnolle ile Altay gole izin vermedi. mücadele başladığı gibi 0-0 sone erdi.





MAÇ KADROSU





Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), Jahovic





Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), Moses





Sarı kartlar: Dk. 43 Chebake, 45+5 Mina, Dk. 90+4 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk, Dk. 66 Dirar, Dk. 90 Rodrigues (Fenerbahçe)







Stat: Yeni Malatya / Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık





SON PUAN DURUMU







