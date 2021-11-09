Samanyolu Haber /Spor / 'Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör' iddiası /09 Kasım 2021 22:18

'Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör' iddiası

Son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yerine Vavacars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli'nin düşünüldüğü iddia edildi.

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Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 20 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Galatasaray maçını da kaybederse takımdan gönderileceği iddia edilirken, yeni teknik direktör ihtimalleri de ortaya çıkmaya başladı. 

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Vavacars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti.

Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki çalıştırıcıya odaklandığını belirten İtalyan gazeteci, kontratında mevcut sezonda takım değiştirmesine izin verecek bir madde bulunan Farioli’nin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’ye geçebileceğini söyledi.
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