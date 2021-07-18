Fener'e iki yıldız birden geliyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertliler; Yarmolenko ve Paulinho için girişimlerini sürdürüyor. İki yıldız da yeni maceraya hazır!







Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın formasını giyen Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko, İngiliz kulübüyle yollarını ayırma noktasına gelmişti. Bu gelişmenin ardından menacerler aracılığıyla kulübe önerilen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için çalışmalar devam ediyor. Son temaslarda Londra temsilcisinin tecrübeli hücumcuyu bedelsiz olarak bırakmaya yanaşmadığı ifade edildi.





Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe ’nin, düşük bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmenin yollarını aradığı kaydedildi.





Çin Ligi ekibi Guangzhou’yla yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Paulinho, Kanarya’nın radarına girmişti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için birçok Avrupa kulübüyle yarış içinde bulunan yönetimin, gerekirse imza parası kartını kullanmaya olumlu baktığı ifade edildi.