Samanyolu Haber /Spor / Fenerli Valencia Hollanda'ya galibiyet izni vermedi! /25 Kasım 2022 22:20

Fenerli Valencia Hollanda'ya galibiyet izni vermedi!

Dünya Kupası'nda Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Bu sonuca göre A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar'ın bir üst tura çıkma olasılığı kalmadı.

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Dünya Kupası'nda bugün oynan maçta Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golünü Fenerbahçeli Enner Valencia attı. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, turnuvadaki 3. golünü atarak tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
   
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Cody Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Oyundan kopmayan Ekvador'da 49. dakikada Enner Valencia ile beraberliği yakaladı. Fenerbahçeli golcü, bu dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve Katar'daki 3. golünü attı. Valencia, ayrıca Dünya Kupası maçlarında Ekvador'un son 6 golünü atan isim olmayı başardı.

Hollanda'da Beşiktaşlı Weghorst ise yedek kulübesinde başladığı maçta 79. dakikada Cody Gakpo yerine oyuna girdi. Ekvador'da golü atan isim olan Enner Valencia, 90. dakikada sakatlık geçirdi ve sedyeyle oyundan çıktı. 

1-1'lik skorun ardından iki takım da gruptaki puanlarını 4'e çıkardı. Hollanda, grubun son maçında 29 Kasım Salı günü ev sahibi Katar ile karşılaşacak. Ekvador, aynı tarihte grupta 3 puanı bulunan Senegal ile karşılaşacak.

İkinci maçların tamamlanmasının ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1-Hollanda: 4 puan
2-Ekvador: 4 puan
3-Senegal: 3 puan
4-Katar: 0 puan
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