Samanyolu Haber /Gündem / Fenomen Meriç'in maymununa el konuldu /07 Mart 2020 22:33

Fenomen Meriç'in maymununa el konuldu

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin vahşi hayvan statüsünde yer alan "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu.

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Meriç İzgi'nin maymunu görevlilere vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı. Maymunun görevliler tarafından alınma anını sosyal medyada yayınlayan İzgi yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.

TABİİ ORTAMINDAN KOPARILDI

Görevliler "vahşi hayvan" statüsünde yer alan maymunu tabii ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti.

Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi. 

Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. 

Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu. 
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