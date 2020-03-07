Fenomen Meriç'in maymununa el konuldu

Meriç İzgi'nin maymunu görevlilere vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı. Maymunun görevliler tarafından alınma anını sosyal medyada yayınlayan İzgi yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.
TABİİ ORTAMINDAN KOPARILDI
Görevliler "vahşi hayvan" statüsünde yer alan maymunu tabii ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti.
Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi.
Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu.