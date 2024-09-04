Samanyolu Haber /Gündem / Fenomenler ilk kez hakim karşısında: Polatlar ve Candan Kardeşler için kritik gün /04 Eylül 2024 10:59

Fenomenler ilk kez hakim karşısında: Polatlar ve Candan Kardeşler için kritik gün

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 kişi bugün hakim karşısında. Polatlar hakkında 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Candan kardeşler ise 8 ile 44 yıl arasında değişen ceza istemleriyle yargılanacak.

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısında.

Polatlar hakkında hazırlanan iddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, soruşturmaya ilişkin hazırlanan MASAK raporu sonrası avukatının başvurusu üzerine 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

ENGİN POLAT'I ZİYARET ETTİ

Dilan Polat, dava öncesinde dün tutuklu bulunan eşi Engin Polat’i ziyaret etti. Dilan Polat’ın cezaevinde kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü öğrenildi.


CANDAN KARDEŞLER DAVASI

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de bugün hakim karşısında olacak. Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşler, 16 Kasım 2023’te kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in (Nihal Candan) ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında bugün Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.
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