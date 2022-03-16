Samanyolu Haber /Spor / Fenrbahçe'de 6 imza birden /16 Mart 2022 19:37

Fenrbahçe'de 6 imza birden

Yeni sezon planlamalarının başladığı futbol alanında Fenerbahçe'de 6 isimle anlaşma sağlandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için perşembe günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın yeni sözleşmelere imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır.

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