Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.



Törene siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Muhteşem Candan, Gökhan Günay katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu "Gezegen Mehmet" olarak tanınan radyo programcısı Mehmet Akbay yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, böylesi bir kaybı söze dökebilmenin çok zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarasını, saklı sızısını onun sesinde ve sözünde paylaşmış, onunla içinden atıp rahatlamış, şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayıp onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmış. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün; vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dillendirin. Mümkün değil. İşte bazen bir isim, sözler için fazla ağır kalıyor. Ferdi Tayfur'u belki ancak böyle anlatabiliriz."



"FERDİ TAYFUR'UN SÖZLERİNİ GÖNLÜNDE HİSSETMEYEN ÇOK AZ İNSAN VARDIR"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yüzyıl içerisinde toplumun mucizevi sanatçılarla karşı karşıya geldiğine işaret ederek, onlardan birisinin de Ferdi Tayfur olduğunu söyledi.



İmamoğlu, "Bu topraklarda yaşanan ne varsa yoksulluktan göçe, kırsaldan kente gelişte yaşanan zorluklarla ne varsa fotoğrafını çektiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz aslında onları en duygulu hale getiren notalarıyla, sözleriyle beraber bize ulaştıran özel insanlardır" diye konuştu.



Ferdi Tayfur'un sözlerini, notalarını, tınısını kulağında, gönlünde hissetmeyen çok az insan olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti: "Aslında burada bulunan belli bir yaş üstü insanların varoluşunda hücrelerine belki ufak ufak dokunuşlarla bizi bugünkü ruha getiren, bugünkü ortama taşıyan özel insanlar da onlar. Sanatçılar zaten bunun için var. Bu bağlamda ona minnet diliyoruz."



Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tayfur'ın cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.