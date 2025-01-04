Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti /04 Ocak 2025 08:53

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze programı, yoğun katılım beklentisi nedeniyle değiştirildi. Cenaze namazı, Emirgan Çınaraltı Camii yerine Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak.

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79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesinin bulunduğu uçak, dün saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Cenaze, uçaktan alınarak kargo terminaline götürüldü ve buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ

Ferdi Tayfur’un cenaze programında yoğun katılım beklentisi nedeniyle değişiklik yapıldı. Emirgan Çınaraltı Camii'nde yapılması planlanan cenaze namazı, alanın yetersizliği ve izdiham endişesi nedeniyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı. Sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, anma töreninin yarın saat 12.00’de AKM’de düzenleneceğini, ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazının kılınacağını açıkladı.

Yaşamını Marmaris'teki evinde sürdüren Tayfur, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla ve Antalya'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Daha önce beyin damarına stent takılan ve oğlundan böbrek nakli yapılan sanatçı, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.
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