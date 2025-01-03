Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Mirasını kime bıraktı /03 Ocak 2025 13:37

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Mirasını kime bıraktı

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile arasında bazı sorunlar yaşadığı bilinen Tayfur’un, son vasiyeti ortaya çıktı.

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Ferdi Tayfur, Antalya’daki hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından sevenleri hastaneye akın ederken, sanat camiası da üzüntülerini paylaşarak taziye mesajları yayımladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, Ferdi Tayfur’un vefatının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

SON VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Ferdi Tayfur’un, yıllar önce yaptığı açıklamada şarkılarının halkla buluşması için özel bir vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Tayfur, şarkılarının telif haklarıyla ilgili olarak, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.

Usta sanatçının bestelerinin dijital platformlarda yayınlanması ya da herhangi bir dizi ve film projesinde kullanılması durumunda elde edilecek gelirler, yasal varisler arasında dağıtılacak.
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