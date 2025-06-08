Ferdi Zeyrek hakkında hastaneden kritik açıklama: 'Ciddi organ hasarı var'

Başhekim İsmet Topçu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Yoğun bakımda 34. saati tamamladık. Elbette çok zorlu bir süreç, ciddi bir organ hasarı oluşmuş durumda maalesef. En doğru tedavi yöntemini belirleyerek bu çerçevede ilerliyoruz. Şu kadar süre kaldıysa şu kadar hasar oluşmuştur diye bir şey söyleyemeyiz. Biz mevcut duruma ilişkin tedavimizi sürdürüyoruz. Kalbi durduran ya da desteği gerektiren olay elektrik çarpması, normal yanık gibi olmasa da organlara zarar veren bir tür yanık. Durum şimdilik stabil olsa da anbean değişebilir. Bizler için zor bir hasta. Tedavi süreci çok özen gerektiriyor."