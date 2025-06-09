Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti /09 Haziran 2025 18:19

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Gelişmeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından açıkladı.

3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Kalbi duran Zeyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Zeyrek'in vefat haberine ilişkin CHP'den ilk açıklama CHP'li Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimiz yangın yeri…
Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik.
Onun gülüşü, samimiyeti, adanmışlığı… Hepimizde derin izler bıraktı.
Manisamızın, partimizin ve ülkemizin yeri asla dolmayacak bir değeriydi.
Ailesine, sevenlerine, Manisa’ya ve hepimize sabır diliyorum.
Ferdi Başkanım, seni hiç unutmayacağız.
Işıklar içinde uyu…"
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