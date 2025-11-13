Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi /13 Kasım 2025 13:18

Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi

Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi. 2'si tutuklu 10 sanık hakim 5 Aralık'ta karşısına çıkacak.

SHABER3.COM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Son Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandıSon Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Ferdi Zeyrek Vakfı açıldı! Özgür Özel: Ferdi’ye layık olmak için çalışmaya devam edeceğizFerdi Zeyrek Vakfı açıldı! Özgür Özel: Ferdi’ye layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz

İLK DURUŞMA 5 ARALIK'TA

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.
